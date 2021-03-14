«5+5» تعقد اجتماعاتها في سرت بحضور البعثة الأممية

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ) اليوم الأحد اجتماعاتها في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويستهدف الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

وكلّفت هذه اللجنة بتفيذ بنود اتقاق وقف إطلاق النار ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والاشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن واعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة .