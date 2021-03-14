ضربات جوية على أوباري.. يُرجح أنها من “أفريكوم”

أفاد مراسل 218 بأن طيراناً مجهولاً استهدف حي الشارب في أوباري فجر اليوم الأحد بـ4 ضربات جوية، مرجحاً أن تكون الضربات مُوجّهة من “أفريكوم”.

وأضاف المراسل أن طائرات عسكرية حلّقت فوق المدينة منذ مساء السبت قبل تنفيذ الضربات، واستمر تحليقها أيضاً بعد تنفيذها.

وفي حال ثبتت مسؤولية “أفريكوم” عن هذه الضربات، فإنها تعتبر الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

ونشر مواطنون من أوباري على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من عين المكان، لآثار الضربات الجوية، تُظهِر أنها استهدفت منزلاً في الحي.

وسبق لـ”أفريكوم” تنفيذ سلسلة ضربات جوية على مواقع إرهابية في مدينة أوباري خلال السنوات الماضية، بينها ضربة في مارس 2018 أسفرت عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب موسى أبو داوود، وأخرى في يوليو من ذات العام استهدفت الإرهابي “جمال عكاشة”، الجزائري الذي يكنى “يحيى أبو الهمام”، والذي يعرف بمهندس عمليات الخطف لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية