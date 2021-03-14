مكافحة الأمراض يعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا حيث سجلت 378 حالة جديدة و140 حالة مخالطة من إجمالي 1350 حالة جرى تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية كما جرى في مدينة مصراته تسجيل 25 حالة جديدة و145 حالة مخالطة.

وأكد المركز أنه جرى في القره بوللي تسجيل 21 حالة جديدة وفي المنشية الجميل جرى تسجيل 4 حالات جديدة وفي جادو جرى تسجيل 4 حالات جديدة و15 حالة مخالطة وفي زليتن جرى تسجيل 24 حالة جديدة وفي الخمس جرى تسجيل 11 حالة جديدة و3 حالات مخالطة وفي الزاوية الجنوب سجلت 10 حالات جديدة وفي القلعة سجلت 8 حالات جديدة وفي ظاهر الجبل سجلت حالة جديدة وفي يفرن والجفارة وككلة والعجيلات ودرج وغات سجلت حالتين جديدتين لكل منهم وفي قصر الأخيار سجلت 3 حالات جديدة وفي بني وليد سجلت 14 حالة جديدة و9 حالات مخالطة وفي الزنتان سجلت 53 حالة مخالطة وفي جنزور سجلت 49 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي الزاوية الغرب سجلت 13 حالة جديدة وفي المعمورة والعامرية وصرمان سجلت 3 حالات جديدة لكل منهم وفي اسبيعة سجلت 5 حالات جديدة وفي قصر بن غشير سجلت 21 حالة جديدة وفي السواني بن ادم سجلت 12 حالة جديدة وفي زلطن سجلت 6 حالات جديدة وفي الماية سجلت 11 حالة جديدة وفي الكفرة سجلت 7 حالات جديدة وفي سوق الخميس امسيحل سجلت 10 حالات مخالطة وفي الجفرة سجلت 12 حالة جديدة وفي ترهونة سجلت 5 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي الرحيبات سجلت 24 حالة جديدة وفي القواليش سجلت حالتين جديدتين و4 حالات مخالطة وفي سبها سجلت 56 حالة جديدة وعدد 13 حالة مخالطة وفي الشاطئ سجلت 11 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي الغريفة سجلت 7 حالات جديدة وفي البوانيس سجلت 8 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي اوباري سجلت حالة جديدة وفي مرزق سجلت حالة جديدة وفي نالوت سجلت 15 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي غدامس سجلت 3 حالات مخالطة وفي نسمة سجلت حالتين جديدتين وحالة مخالطة حالة جديدة وفي الأصابعة سجلت حالتين جديدتين و3 حالات مخالطة وفي مزدة سجلت حالتين جديدتين وفي درنة سجلت 4 حالات جديدة وفي غريان سجلت 44 حالة جديدة و11 حالة مخالطة وفي صبراته سجلت 23 حالة جديدة وفي تازربو سجلت 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي كاباو سجلت حالة جديدة وفي وازن سجلت 17 حالة جديدة وفي الرجبان سجلت 3 حالات جديدة وحالة مخالطة وفي الجميل سجلت 11 حالة جديدة وفي زواره سجلت 20 حالة مخالطة