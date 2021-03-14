السيسي لـ المنفي: يجب العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي

ليبيا – أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت اتصالًا هاتفيًا مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له بأن السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس المجلس الرئاسي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الدبيبة على ثقة مجلس النواب.

وأكد السيسي ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة السيسي والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعبًا.

وشدد على حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية