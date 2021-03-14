 الرعيض: نقل جلسة اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة من بنغازي لطبرق محاولة لعرقلة وحدة الوطن

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض عن استيائه من نقل جلسة مجلس النواب المقررة لأداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة الجديدة من مدينة بنغازي إلى مدينة طبرق، رغم اتفاق الجميع في وقت سابق على مقر الجلسة.

الرعيض وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري الأول من أمس، قال: إن أغلب النواب كانوا يتمنون عقد جلسة أداء القسم الدستورية للوزراء في مدينة بنغازي كما حدده رئيس المجلس، عقيلة صالح، ووافق عليه كل النواب الحاضرين جلسة منح الثقة في مدينة سرت، لكن المقر تغير بشكل مفاجئ.

وأوضح أن أعضاء البرلمان وافقوا على الحضور إلى بنغازي من أجل كسر كل الحواجز، لكن هذا لم يحدث، وتم إبلاغنا بنقل الجلسة إلى طبرق.

وأضاف: “هذا الموقف يشير إلى وجود من يحاول عرقلة وحدة الوطن وتوحيد المؤسسات، خاصة بعد وجود حكومة وحدة وطنية جديدة”.

الرعيض اختتم بالقول: “لكن رغم كل ذلك، أنا شخصيًا سأشارك في جلسة أداء القسم في أي مدينة تعقد بها؛ لاستكمال ما قمنا به في سرت”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية