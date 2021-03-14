مكافحة الأمراض يعلن تسجيل عدد (1350) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1350) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (905) حالة جديدة، و(445) حالة مخالطة، نسبة الحالات الموجبة (23.4 %).

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز استلم عدد (5767) عينة بينها عدد ( 4417 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1750) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (543) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (282) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (112) عينة

6.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة

7.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (136) عينة

8.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (120) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (133) عينة

10.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (262) عينة

11.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (12) عينة

12.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (94) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (12) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (36) عينة

15.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (173) عينة

16.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (128) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 378 حالة جديدة

عدد 140 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 25 حالة جديدة

عدد 145 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 21 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

5.جادو

عدد 4 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 24 حالة جديدة

7.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

8.الزاوية الجنوب

عدد 10 حالة جديدة

9.القلعة

عدد 8 حالة جديدة

10.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

11.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

12.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

14.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 14 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

16.الزنتان

عدد 53 حالة مخالطة

17.جنزور

عدد 49 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

18.الزاوية الغرب

عدد 13 حالة جديدة

19.المعمورة

عدد 3 حالة جديدة

20.العامرية

عدد 3 حالة جديدة

21.اسبيعة

عدد 5 حالة جديدة

22.قصر بن غشير

عدد 21 حالة جديدة

23.درج

عدد 2 حالة جديدة

24.السواني بن ادم

عدد 12 حالة جديدة

25.زلطن

عدد 6 حالة جديدة

26.الماية

عدد 11 حالة جديدة

27.الكفرة

عدد 7 حالة جديدة

28.سوق الخميس امسيحل

عدد 10 حالة مخالطة

29.الجفرة

عدد 12 حالة جديدة

30.ترهونة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

31.الرحيبات

عدد 24 حالة جديدة

32.القواليش

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

33.سبها

عدد 56 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

34.الشاطئ

عدد 11 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

35.الغريفة

عدد 7 حالة جديدة

36.البوانيس

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

38.غات

عدد 2 حالة جديدة

39.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

40.نالوت

عدد 15 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

41.صرمان

عدد 3 حالة جديدة

42.غدامس

عدد 3 حالة مخالطة

43.نسمة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

44.ككلة

عدد 3 حالة جديدة

45.الأصابعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

46.مزدة

عدد 2 حالة جديدة

47.درنة

عدد 4 حالة جديدة

48.غريان

عدد 44 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

49.صبراته

عدد 23 حالة جديدة

50.تازربو

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

51.كاباو

عدد 1 حالة جديدة

52.وازن

عدد 17 حالة جديدة

53.الرجبان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

54.الجميل

عدد 11 حالة جديدة

55.زواره

عدد 20 حالة مخالطة

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض (1153) حالة شفاء موزعة حسب المدن:

1.عدد 812 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في درنة

3.عدد 1 حالة في مسلاته

4.عدد 19 حالة في الزاوية الجنوب

5.عدد 18 حالة في قصر بن غشير

6.عدد 36 حالة في الزاوية الغرب

7.عدد 1 حالة في غريان

8.عدد 60 حالة في بني وليد

9.عدد 6 حالات في تازربو

10.عدد 2 حالة في نالوت

11.عدد 22 حالة في زليتن

12.عدد 81 حالة في مصراته

13.عدد 93 حالة في سبها

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 38 ) حالة وفاة:

1.عدد 23 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الجفرة

3.عدد 1 حالة في درنة

4.عدد 1 حالة في ترهونة

5.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

6.عدد 4 حالات في قصر بن غشير

7.عدد 1 حالة في جنزور

8.عدد 1 حالة في الاصابعة

9.عدد 1 حالة في الرحيبات

10.عدد 3 حالات في زليتن

11.عدد 1 حالة في سبها

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 144993 حالة، والحالات النشطة 10829 حالة، والمتعافين 131778 حالة، والوفيات 2386 حالة.