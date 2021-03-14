بالتفاصيل.. توزيع الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في ليبيا (الأحد 14 مارس 2021)

من بين 1350 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، سجلت طرابلس 518 حالة، ومصراتة 170 حالة، كأكثر مدينتين تشهدان تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن فحص 5767 عينة جاءت نتائج 4417 عينة منها سلبية، و1350 إيجابية، أي أن نسبة الحالات الموجبة 23.4 %؛ فيما توفيت 38 حالة جديدة.

وجاءت حالات الشفاء الجديدة بواقع، 812 حالة في طرابلس واثنتين في درنة وحالة في مسلاتة و19 في الزواية الجنوب، و18 في قصر بن غشير و36 في الزواية الغرب، وحالة في غريان و60 في بني وليد و6 في تازربو وحالتين في نالوت و22 في زليتن و81 في مصرتة و93 في سبها.

أما حالات الوفيات الجديدة توزعت بواقع 23 حالة في طرابلس و4 في قصر بن غشير و3 في زليتن وحالة واحدة في كل من الجفرة ودرنة وترهونة والزاوية الجنوب وجنزور والأصابعة والرحيبات وسبها.

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز إلى أن هذا الرقم يرفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 144 ألف و993 حالة منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس 2020؛ وقد تعافى من هذا العدد 131 ألف و778 حالة، وتوفي 2386 آخرين، فيما لا يزال 10 آلاف و829 حالة مصابة.

وهذا هو توزيع حالات الإصابة الجديدة:

طرابلس

518 حالة

مصراتة

170 حالة

القره بوللي

21 حالة

المنشية الجميل

4 حالات

جادو

19 حالة

زليتن

24 حالة

الخمس

14 حالة

الزاوية الجنوب

10 حالات

القلعة

8 حالات

ظاهر الجبل

حالة واحدة

يفرن

حالتان

الجفارة

حالتان

قصر الأخيار

3 حالات

العجيلات

حالتان

بني وليد

23 حالة

الزنتان

53 حالة

جنزور

51 حالة

الزاوية الغرب

13 حالة

المعمورة

3 حالات

العامرية

3 حالات

اسبيعة

5 حالات

قصر بن غشير

21 حالة

درج

حالتان

السواني بن ادم

12 حالة

زلطن

6 حالات

الماية

11 حالة

الكفرة

7 حالات

سوق الخميس امسيحل

10 حالات

الجفرة

12 حالة

ترهونة

8 حالات

الرحيبات

24 حالة

القواليش

6 حالات

سبها

69 حالة

الشاطئ

13 حالة

الغريفة

7 حالات

البوانيس

9 حالات

أوباري

حالة واحدة

غات

حالتان

مرزق

حالة واحدة

نالوت

19 حالة

صرمان

3 حالات

غدامس

3 حالات

نسمة

3 حالات

ككلة

3 حالات

الأصابعة

5 حالات

مزدة

حالتان

درنة

4 حالات

غريان

55 حالة

صبراتة

23 حالة جديدة

تازربو

7 حالات

كاباو

حالة واحدة

وازن

17 حالة

الرجبان

4 حالات

الجميل

11 حالة جديدة

زوارة

20 حالة



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