محي الدين: بيان مجلس الأمن بشأن المرتزقة في ليبيا أول إشارة على دعم حكومة الدبيبة

ليبيا – قال الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي العميد محمود محي الدين إن بيان مجلس الأمن الصادر مؤخرًا، الذي يطالب فيه بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل فوري، يمثل أول إشارة دعم دولي للحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، وكذلك إلى المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي الجديد.

محي الدين وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على شاشة “صدى البلد” أمس السبت، أوضح أن هذا البيان سيحفز الحكومة والمجلس الرئاسي المؤقت، على إجراء مزيد من المفاوضات حول قرارات مجلس الأمن السابقة والخاصة بعملية إخلاء ليبيا من المرتزقة.

وأكد أنه حتى الآن يوجد على الأراضي الليبية قرابة 20 ألف مرتزق، من عدة دول أجنبية، قادم أغلبهم من منطق وسط آسيا وسوريا والعراق ومن منطقة جنوب الصحراء.

وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة الموجودين في ليبيا، يحملون جنسيات مختلفة تشمل معظم دول العالم، وإن كان غالبيهم قادمًا من سوريا عبر الدولة التركية، موضحًا أن التدخل التركي بليبيا، كان له استراتيجية، تتمثل في دفع المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية، تحت غطاء تركي، وتحت غطاء ما يسمى بشرعية الحكومة الليبية السابقة بقيادة سيد السراج.

وألمح إلى أنه يتصور أن هذا البيان سيضع الحكومة الانتقالية أمام مسؤوليتها، وسيضع المجلس الرئاسي أمام مسؤولياته أيضًا، وسيكون لهما الغلبة في التفاوض مع الجانب التركي وخلافه، كاشفًا أن هناك دول مسؤولة بصورة مباشرة عن رعاية هؤلاء المرتزقة والمليشيات.

محي الدين نبه إلى أن هناك ضررًا شديدًا تعرضت له ليبيا، من جراء وجود هؤلاء المرتزقة، موضحًا أن الليبيين سيعانون من هذا الضرر، لمدة سنوات طويلة مستقبلًا، حتى يتم الشفاء من الآلام، التي سببها وجود هذه المليشيات على أراضي المجتمع الليبي.