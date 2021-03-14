هروب مهاجر يرشد «أمن الكفرة» عن سجن سري وتحرير 47 رهينة

داهم قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة، اليوم الأحد، إحدى المزارع التي تستخدم كسجن سري يستعمل لسجن المهاجرين غير شرعيين.

وأسفرت العملية التي شارك فيها مركز الإيواء والترحيل الكفرة وكتيبة سبل السلام، عن تحرير 47 شخصا وجدوا في سجن سري يستعمل لسجن المهاجرين غير شرعيين.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم، إن عمليات تحرير الرهائن تمت من خلال عمل أمني مشترك، إذ تم تحرير 46 من الحنسية السودانية، وشخص إثيوبي الجنسية.

وأوضحت المديرية أن عملية تحرير الرهائن تمت بعدما ان تمكن أحد هؤلاء المساجين من الهرب وقدم بلاغاً إلى أعضاء كتيبة سبل السلام بالبوابة الشمالية للمدينة، ليتم إبلاغ قسم البحث الجنائي الكفرة.

وأضافت أنه تم فتح محضر جمع الاستدلالات وجمع المعلومات من هذا الشخص، وإبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن بمداهمة الموقع وتحرير المهاجرين.

ولفت البيان إلى التنسيق مع رئيس مركز الإيواء والترحيل ومداهمة المكان وتحرير هؤلاء المهاجرين، وإحالتهم إلى مركز الإيواء والترحيل.