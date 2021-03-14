صاندي تايمز: الادعاء الاسكتلندي يحقق في اختلاسات مالية من ليبيا بقيمة 5 مليارات دولار

نشرت صحيفة “صاندي تايمز” تقريرا أعده سامر الأطرش ومارك ماكاسكل، قالا فيه إن وثائق مسربة تكشف عن ارتباط شركات اسكتلندية بعملية غش في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وجاء في التقرير أن تحقيق الشرطة الاسكتلندية كشف عملية غش بخمسة مليارات دولار مرتبطة بمسؤولين ليبيين بما فيها شبكة من الشركات الاسكتلندية و90 حسابا في بنكياً. وقدمت الشرطة الاسكتلندية تفاصيل تحقيقها للحكومة الليبية عام 2018، وكشفت عن حصول شركة اسكتلندية على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من مؤسسات الحكومة الليبية بما فيها منظمة تطوير المراكز الإدارية الموكلة لها مهمة تطوير البنى التحتية.