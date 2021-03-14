ليبيا الان

“المحاسبة” يكشف الغطاء عن مخالفات وزارة الاقتصاد

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف ديوان المحاسبة الغطاء على جملة مخالفات قامت بها وزارة الاقتصاد والمؤسسات التابعة لها، خلال التقرير الذي نشره عن العام 2019

ورصد التقرير ضعفا في متابعة الحسابات المصرفية، وتقصيرا في تسوية الحسابات، بالإضافة لعدم وجود سجل تحليلي لحساب الودائع والأمانات.

وكان للهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة نصيب مما عرضه الديوان من مخالفات في تقريره، من بينها التوسع في استخدام نظام العهد كأسلوب للصرف النقدي على أغلب احتياجات الهيئة.

وأوضح التقرير أن لدى هيئة المعارض مبالغ لم يتم تحصيلها من عند الغير بقيمة 135 ألف دينار، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمتابعتها.

واستعرض ديوان المحاسبة مخالفات المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد، بينها مركز تنمية الصادرات بشرائه 3 سيارات حديثة لم يتم إدراجها في الجرد السنوي تفوق قيمتها 335 ألف دينار.

كما رصد التقرير خللاً في الميزانية التقديرية، إذ حققت بعض البنود وفرة مالية بنسبة 100%، بالإضافة إلى عدم قيام المركز بإجراء مطابقة مع مصلحة الجمارك لمعرفة الإيراد الفعلي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • رسالة الى السيد / محمد المنفي
    تحية طيبة وبعد ،،،
    من اولويات المجلس الرئاسي : هو التنسيق مع مجلس النواب في تشكل اشخاص جدد بالمؤسسات الدولة الليبية وهي :
    – مصرف ليبيا المركزي.
    – الرقابة الادارية والمالية .
    – النائب العام .
    – هئية الاستثمار الخارجي .
    – مؤسسة الليبية لنفط .
    حيث يتم التنسيق بين مجلس النواب برئاسة الحمار عقيلة صالح والمجلس الاستشاري والسيد محمد المنفي والتشاور حول هذه المؤسسات وترشيح اشخاص جدد لتولي هذه المناصب الادارية والهامة والحساسة لشعب الليبي واختيار الأفضل لخدمة الشعب الليبي حتى يتنسى لحكومة الوحدة الوطنية العمل بشكل سلس ومريح في تأدية خدماتها .

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