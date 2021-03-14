“المحاسبة” يكشف الغطاء عن مخالفات وزارة الاقتصاد

كشف ديوان المحاسبة الغطاء على جملة مخالفات قامت بها وزارة الاقتصاد والمؤسسات التابعة لها، خلال التقرير الذي نشره عن العام 2019

ورصد التقرير ضعفا في متابعة الحسابات المصرفية، وتقصيرا في تسوية الحسابات، بالإضافة لعدم وجود سجل تحليلي لحساب الودائع والأمانات.

وكان للهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة نصيب مما عرضه الديوان من مخالفات في تقريره، من بينها التوسع في استخدام نظام العهد كأسلوب للصرف النقدي على أغلب احتياجات الهيئة.

وأوضح التقرير أن لدى هيئة المعارض مبالغ لم يتم تحصيلها من عند الغير بقيمة 135 ألف دينار، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لمتابعتها.

واستعرض ديوان المحاسبة مخالفات المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد، بينها مركز تنمية الصادرات بشرائه 3 سيارات حديثة لم يتم إدراجها في الجرد السنوي تفوق قيمتها 335 ألف دينار.

كما رصد التقرير خللاً في الميزانية التقديرية، إذ حققت بعض البنود وفرة مالية بنسبة 100%، بالإضافة إلى عدم قيام المركز بإجراء مطابقة مع مصلحة الجمارك لمعرفة الإيراد الفعلي.

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