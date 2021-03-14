اجتماع مرتقب بين القابضة للاتصالات مع مسؤول العلاقات التجارية البريطانية في ليبيا

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للاتصالات إٔن اجتماعا مرتقبا سيعقد غدا الإثنين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور فيصل قرقاب، ومسؤول العلاقات التجارية البريطانية لدولتي ليبيا وتونس..

وأوضح المصدر أن الاجتماع سيتناول عددا من المواضيع الهامة، أبرزها عودة الشركات البريطانية، ومساهمتها في التخطيط الاستراتيجي والمشاريع المستقبلية لقطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا.

وفي 27 فبراير الماضي، التقى قرقاب، الخميس الماضي، مجموعةً من شركات الاتصالات والتقنية الأميركية الراغبة في العمل في ليبيا.

واستعرض اللقاء الذي حضره مديرة غرفة التجارة الأميركية – الليبية ديبي هيرست، والملحق الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة الأميركية، الدور الحيوي الذي تقوم به «القابضة للاتصالات» والشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الاتصالات في ليبيا، وأهمية التعاون مع الشركات الأميركية للمساهمة في التطوير والاستثمار في هذا القطاع.

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