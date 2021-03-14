أمن الكفرة تعلن تحرير 47 مهاجر غير شرعي في ضواحي المدينة

أخبار ليبيا24- خاص أعلن الناطق باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل اليوم الأحد عن تحرير 47 مهاجر غير شرعي احتجزوا من قبل مهربي البشر بسجن سري بضواحي المدينه. وقال خليل لـ”أخبار ليبيا24″ إن العملية نفذت بعمل مشترك بين قسم البحث الجنائي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وكتيبة سبل السلام، لافتاً إلة أن أحد المهاجرين تمكن من الهرب ووصل إلى البوابة الشمالية وأبلغ كتيبة سبل السلام التي بدورها عممت البلاغ على الجهات المختصه.

وأوضح خليل، أنه بعد البحث والتحري والتأكد من صحة البلاغ، تم أخذ الإذن من الجهات المختصه ومداهمة المزرعه التي استخدمت كسجن سري لاحتجاز المهاجرين من قبل مهربي البشر، مشيراً إلى أنه تم تحرير 46 سوداني وأثيوبي واحد.

وأضاف خليل، أنه تم تسليم المهاجرين غير الشرعين إلى مركز الإيواء والترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعيه تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.