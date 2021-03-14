الدبيبة: . متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية مع مصر

قال عبد الحميد الدبيبه رئيس الحكومة الليبية إنه متفائل بمستقبل أفضل وعلاقات قوية بين ليبيا ومصر.

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جاء ذلك خلال تغريدة للدبيبة اليوم السبت على حسابه في تويتر، أكد من خلالها تلقيه لاتصال هاتفي من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في وقت سابق إن السيسي أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكداً الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.