السفارة الليبية تطالب السلطات المصرية بإعفاء رعاياها من دفع الرسوم

طالب القائم بأعمال السفارة الليبية لدى مصر طارق مصباح الحويج اليوم الأحد وزارة الخارجية المصرية بإعفاء المواطنين الليبيين من دفع الرسوم المقررة عند دخول الأراضي المصرية.

وبين المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في القاهرة أن القائم بأعمال السفارة الليبية طالب في مذكرة رسمية السلطات المصرية إعفاء المواطنين الليبيين من دفع هذه الرسوم تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1992م التي تنظم حقوق التنقل والاقامة والعمل والتملك بين شعبي البلدين.

وكان وزير الداخلية المصري أصدر قرار نص على فرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية بواقع 25 دولار امريكي تدفع عند منفذ الوصول.