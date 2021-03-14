“الأرصاد”: طقس بارد وأمطار على هذه المناطق الليبية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريراً يرصد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى طقس بارد نسبيا على أغلب مناطق الشمال يتخلله أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر على بعض هذه المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: غائم هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة لسرعة تنشط أحياناً يوم الغد على بعض المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 19) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

•الطقس: تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تكون جيدة على الجبل الأخضر ودرنة، ومن المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

•الرياح: شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد خاصةً على المناطق الساحلية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 19) مْ ، وتصل على جالو والجغبوب إلى (24) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: قليل الغيوم مع تكاثر السحب أحياناً هذا اليوم على الحمادة والجفرة واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 29) مْ، ولا تتجاوز هذا اليوم (21) مْ على (الحمادة والجفرة )، وتسجل انخفاضاً يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: قليل السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ وتصل اليوم على الكفرة إلى ( 35 ) مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد.

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