السفارة الليبية تخاطب السلطات المصرية بشأن إعفاء الليبيين من رسوم الدخول

خاطب القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، طارق مصباح الحويج، صباح اليوم الأحد، وزارة الخارجية المصرية بشأن قرار وزير الداخلية المصري فرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية.

وقال بيان صادر عن السفارة: “القائم بأعمال السفارة الليبية طالب في مذكرة رسمية السلطات المصرية إعفاء المواطنين الليبيين من دفع هذه الرسوم تفعيلا للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1992م التي تنظم حقوق التنقل والاقامة والعمل والتملك بين شعبي البلدين”.

وكان وزير الداخلية المصري أصدر قرارا نص على فرض رسوم على المسافرين الراغبين في دخول الأراضي المصرية بواقع 25 دولار أمريكي تدفع عند منفذ الوصول.