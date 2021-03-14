المحجوب: الجيش الوطني استهدف وكراً للإرهاب في أوباري

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، اللواء أحمد المحجوب، أن قوة العمليات الخاصة بالجيش نفّذت عملية نوعية استهدفت أحد أوكار الإرهاب في مدينة أوباري.

وأكد المحجوب أن العملية أسفرت عن تفجير مخزن ذخيرة كان مُجهّزاً لإمداد إرهابيين ضمن برنامج تنظيم داعش والقاعدة، لإعداد منطقة دعم لوجستي، في محاولة إعادة التمركز بالجنوب.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن وحدات الجيش سبق أن نفذت عملية مشابهة قبل نحو 3 أشهر، عندما داهمت وكراً إرهابياً بالجنوب قبضت خلالها على عدد 7 عناصر إرهابية، وأحبطت عملية إنشاء موقع دعم لوجستي للجماعات الإرهابية.

وسُمِعت أصوات انفجار الذخيرة بحي الشارب في أوباري فجر اليوم الأحد، مع وجود آثار ضربات جوية بالموقع المُستهدف.

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