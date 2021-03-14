المحجوب: لجنة “5+5” العسكرية ستبحث في سرت استكمال تفاهمات جنيف

ليبيا – تعقد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تضم ضباطاً رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش اليوم الأحد، اجتماعاً جديداً في مدينة سرت وسط ليبيا، لمتابعة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش خالد المحجوب في تصريحات خاصة لموقع “العربية .نت” اليوم الأحد قال إن الاجتماع سيعقد على مدار يومين وسيبحث إتمام التنسيق بين اللجان الأمنية فيما يخص فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت أمام حركة النقل، وكذلك الوقوف على آخر مراحل نزع الألغام، إلى جانب متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين.

وأضاف أن اللقاءات ستبحث أيضًا استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها، وأبرزها ملف إجلاء المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية، وهو أحد الملفات التي ما تزال تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملموس، ويهدّد استمراره سلامة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية