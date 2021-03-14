بوفايد: الاستفتاء على الدستور طبقًا للمعايير الديمقراطية الدولية لا يحتاج لأكثر من ثلاثة أشهر

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد إن الاستفتاء على الدستور طبقًا للمعايير الديمقراطية الدولية لا يحتاج زمنيًا لأكثر من ثلاثة أشهر.

بوفايد أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الاستفتاء على الدستور لا يحتاج بالضرورة لقانون، بل يكفي لاجرائه قرار حكومي أو لائحة تنظيمية ومفوضية ووزارة داخلية.

وأضاف: “لكن ضعف وهوان الإرادة والخضوع للابتزاز متلازمة مستعصية على العلاج. مشروع القرار أو اللائحة التنظيمية تستطيع منظمات المجتمع المدني فرضه على الدوائر الحكومية فرضًا في دول الشعوب الحرة”.

كما تابع: “أما الدستور فيتيم الأبوين. قالك يبوا يبنوا دولة مؤسسات. توا نجيبو منظمات مجتمع مدني بنقلديشية تطالب بالدستور. عجب في خاتمة رجب!”، بحسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية