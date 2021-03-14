الكفرة.. تحرير 47 مهاجرا غير شرعي من سجن سري

قالت مديرية أمن الجفرة إنه وفي اطار عمل أمني مشترك ، قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة ومركز الإيواء والترحيل الكفرة وكتيبة سبل السلام بمداهمة مزرعة يوجد بداخلها سجن سري يستعمل لسجن المهاجرين الغير شرعيين ، حيث تم تحرير عدد 47 شخص ، 46 من الحنسية السودانية ، وعدد 1 من الجنسية الإثيوبية .

وأضافت المديرية في بيان منشور على صفحتها في الفيسبوك أن ذه العملية تأتي بعد أن تمكن أحد المساجين من الهرب وقدم بلاغاً إلى أعضاء كتيبة سبل السلام بالبوابة الشمالية للمدينة ليتم إبلاغ قسم البحث الجنائي الكفرة حيث تم فتح محضر جمع الاستدلالات وجمع المعلومات من هذا الشخص ، وتم إبلاغ النيابة العامة وأخذ الاذن بمداهمة الموقع وتحرير هؤلاء المهاجرين ، وتم التنسيق مع السيد / رئيس مركز الإيواء والترحيل ومداهمة المكان وتحرير هؤلاء المهاجرين ، وإحالتهم إلى مركز الإيواء والترحيل .