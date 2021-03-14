المنتدى الاقتصادي “التونسي- الليبي” يصل محطته الأخيرة

شاركت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، في اختتام فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الذي نظمه مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، تحت شعار ”ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل”.

وبحسب بيان الغرفة، فإن المنتدى ناقش تطوير التبادل التجاري والاستثمارات الصناعية والخدمية بين البلدين، والبحث في مسألة تأمين الأمن الغذائي التونسي الليبي ودعم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية، والاهتمام بإعادة الإعمار والبناء المشترك وتطوير قطاع الأشغال العامة والطرقات وفتح المنافذ نحو أفريقيا جنوب الصحراء.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي الأول نُظم بمدينة طرابلس في الثلاثين من شهر يونيو من العام 2018 بحضور 70 رجل أعمال تونسيًّا، يُمثلون مختلف القطاعات، فيما انتظم الملتقى الثاني بمدينة تونس العاصمة يومي 16 و17 سبتمبر من ذات السنة.

وشارك في فعاليات هذا المنتدى من الجانب الليبي، وزيرا الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والعمل والتأهيل بحكومة الوفاق، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة طرابلس، وشارك من الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة ووزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة، والوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالفلاحة ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ورئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، ووالي ولاية صفاقس، وحشد من الخبراء والاقتصاديين وعدد كبير من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين”.

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