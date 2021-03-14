ليبيا تشارك في اجتماع منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في الاجتماع الأربعين للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول عبر الدائرة الافتراضية.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن المجتمعون ناقشوا اعتماد تنفيذ دراسة حول مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا كما استمع الحاضرون لتقرير المجلس التنفيذي للمنظمة وتقرير إدارة مؤسسة الإستثمار بالطاقة في أفريقيا (AEICORP) التابعة للمنظمة وقبلوا دعوة الجزائر لاستضافة الإجتماع القادم للمجلس

وترأس الاجتماع محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة.

يشار إلى أن المنظمة التي تأسست في عام 1987، تضم في عضويتها 15 دولة أفريقية من بينها ليبيا إضافة إلى ثلاث دول بصفة مراقب. وتهدف المظمة إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتسيير قطاع النفط والغاز في الدول الأعضاء ودعم الدول الأفريقية المستوردة للنفط والمنتجات النفطية.