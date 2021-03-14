تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا في زليتن و3 حالات وفاة

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، عن تسجيل 26 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 113 مسحة أنفية، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 87 عينة، فيما تأكدت إصابة 24بالبلدية وحالة من خارج البلدية، وحالة أخرى لم تشفَ بعد.

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وبحسب البيان تم تسجيل 22 حالة شفاء وفق دليل شفاء زليتن دون مسحات أنفية، و3 حالات وفاة من البلدية.

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