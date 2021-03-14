بونوارة يكشف ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الكرة

عقد المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في الانتخابات القادمة جمال أبونوارة مؤتمراً صحفيا لعرض برنامجه الانتخابي في فندق تيبستي، بحضور وسائل الإعلام وعدد من رؤساء أندية بنغازي.

ويعتبر أبونوارة المرشح الأكثر تفاعلا مع وسائل الإعلام، من خلال تقديم برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات التي تستضيفها طبرق نهاية الشهر الحالي.

وسيتوجه أبونوارة خلال الساعات القادمة إلى مدينة اجدابيا، حيث سيعقد مؤتمره الصحفي الثاني في المنطقة الشرقية.

وقال بونوارة في تصريحاته الصحفية، إنه يثق في الجمعية العمومية لاختيار الأكثر كفاءة في الانتخابات القادمة بعيدا عن نظام المحاصصة.

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