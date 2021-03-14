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بونوارة يكشف ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الكرة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في الانتخابات القادمة جمال أبونوارة مؤتمراً صحفيا لعرض برنامجه الانتخابي في فندق تيبستي، بحضور وسائل الإعلام وعدد من رؤساء أندية بنغازي.

ويعتبر أبونوارة المرشح الأكثر تفاعلا مع وسائل الإعلام، من خلال تقديم برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات التي تستضيفها طبرق نهاية الشهر الحالي.

وسيتوجه أبونوارة خلال الساعات القادمة إلى مدينة اجدابيا، حيث سيعقد مؤتمره الصحفي الثاني في المنطقة الشرقية.

وقال بونوارة في تصريحاته الصحفية، إنه يثق في الجمعية العمومية لاختيار الأكثر كفاءة في الانتخابات القادمة بعيدا عن نظام المحاصصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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