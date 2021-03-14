الليبية للحديد والصلب تتابع خطتها لزيادة الطاقة الإنتاجية

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، وصول محول الكهرباء الجديد بقدرة 90 ميجاوات أمبير للفرن الثاني بمصنع الصلب 1، والذي يزن 120 طنا من غير وزن زيت التبريد الذي سيزود به بوزن 40 طنا.

وأوضحت الشركة، أن تركيب هذا المحول سيقلص زمن الحمية من 120 دقيقة إلى 63 دقيقة للحمية التي وزنها 90 طنا، مما سيزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع الصلب 1 بمقدار 200 ألف طن سنويا من الصلب السائل.

يشار إلى أن خطة زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير مصانع ومرافق الشركة تهدف للوصول إلى 4 مليون طن من الصلب السائل سنويا، ومنها تطوير مصنع الصلب 1 بتغيير المحولات.