“وزارة الاقتصاد” تُحيي اليوم العالمي لحماية المستهلك

تحيي وزارة الاقتصاد غداً الاثنين اليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يصادف الـ15 من مارس من كل عام.

وقال مصدر في تصريح خاص لـ218 إن المعرض سيقام في قاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي، إذ من المنتظر أن تعرض الوزارة مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك.

وسيُعرض المشروع بمشاركة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.

وأشار المصدر ذاته إلى مشاركة الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ومنظمة الرقيب في إحياء هذا الحدث.

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