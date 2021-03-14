«البيوضي»: البرلمان عليه تحمل مسؤولياته وإدارك أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” لم تحدد وثيقة الحل التمهيدي الشامل بالضبط كيف يمكن اعتماد الميزانية العامة للدولة، رغم وضوح مسألة الصلاحيات التنفيذية، ووفق التشريعات فإن إقرارها من مسؤولية مجلس النواب الليبي.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مجلس النواب هو المطالب بالانعقاد الدائم والملتزم لبحث العديد من المسائل الوطنية المتعلقة بإنجاز هذه المرحلة بشكل سلس وصولا للانتخابات .

ولفت إلى أن الوثيقة المنشورة بنصوصها المبهمة تفترض العودة للجنة 73، لكن رئيس حكومة الوحدة أمامه خيار الذهاب لإجراء الترتيبات المالية مع مصرف ليبيا المركزي وتنفيذها كحل عاجل لتحقيق الأولويات المطلوبة .

وأكد أن الميزانية الموحدة هي أكبر الأولويات وأهمها وإذا ما دخلت أيضا للعبة الابتزاز والمساومة فإننا أمام استدامة للوضع الهش، وستكون تدابير بناء الثقة معرضة للانهيار”

وأشار إلى أن الأوقات الصعبة التي نعيشها تتطلب مسؤولية كبيرة وممارسة علنية لكل وسائل الضغط الممكنة وأن يستوعب أعضاء مجلس النواب أن ليبيا دخلت مرحلة جديدة .