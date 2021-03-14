الصديق الكبير: بحثت مع السفير التركي الجديد الأوضاع الاقتصادية وتطوير التعاون المشترك

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس المقال من مجلس النواب، اليوم الأحد، كنعان يلمز سفير دولة تركيا الجديد لدى ليبيا، بحسب بيان صادر عن مصرف ليبيا.

وقال البيان الصادر، اليوم الأحد، إن الاجتماع تم خلاله مناقشة الأوضاع الاقتصادية وسبل تطوير التعاون المشترك إضافةً لتبادل الخبرات والتجارب في المجالين المصرفي والمالي.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة، الذي أفرج عنه الخميس الماضي، عن مخالفات رصدها بمصرف ليبيا المركزي لعام 2019، حيث بين زيادة عرض النقود للمصرف الذي يقابله الارتفاع العام في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأفاد التقرير، الذي نشره ديوان المحاسبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن تكلفة طباعة العملة التي تتراوح ما بين 9 _ 5 ملايين جنيه إسترليني لكل مليار دينار.

وأوضح الديوان، عن تركز رصيد النقد في التداول بالدرجة الأولى، الصادر من الإدارة العامة طرابلس من خلال الخزينة الفرعية، ومن ثم إلى المصارف التجارية بالمنطقة وإدارة العمليات المصرفية، حيث تظهر نسبته من إجمالي العام 51.8‎%‎ وإصدار فرع سبها وبنسبة 21.7‎%‎ .

كما أظهر التقرير، نسبة سالبة لفرعي بنغازي، ومصراتة وهو مؤشر عن أن العملة الواردة أكبر من الصادر عن هذه الفروع .

ورصد التقرير، كذلك التأخر في تنفيذ بعض أذونات الصرف، وإن كافة العملة المطبوعة من بعد 2014 تمت دون الحصول على موافقة مجلس إدارة المركزي باعتباره الجهة المختصة.