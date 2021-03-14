حراك استحقاق يشدد على عدم المساس بموعد الانتخابات القادمة

شدد حراك استحقاق، على عدم السماح بالتجاهل أو المراوغة أو المساس تحت أي عذر كان بموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في التاريخ المحدد لها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأكد الحراك في بيان له، أن ذلك يأتي انطلاقا من التزامه بمخرجات الحوار السياسي، واحترامه لشرعية حكومة الوحدة الوطنية الوطنية، مشددا على ضرورة تمكين شخصيات شبابية رجالية ونسائية تتحلى بالروح الوطنية، وتتمتع بالنزاهة والشفافية في مناصب الدولة الوزارية والمؤسساتية والشركات السيادية في الداخل والخارج.

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