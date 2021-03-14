مصدر لـ«الساعة24»: السراج يسلم السلطة إلى الدبيبة الثلاثاء ويغادر بعدها إلى لندن

قال مصدر مقرب من حكومة الوفاق لـ”الساعة24″ إن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لتسيير الأعمال، سيعود غدا إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من إيطاليا.

وأوضح المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه- إن السراج سيقوم بتسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة يوم الثلاثاء المقبل في مراسم رسمية .

وأشار المصدر، إلى السراج سوف يغادر بعدها على الفور العاصمة الليبية طرابلس متجها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، أمس السبت، ديوان مجلس الوزراء بطرابلس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان مقتضب، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارت والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.