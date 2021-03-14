الجزائر: جاهزون لدعم حكومة الوحدة الوطنية

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتصالاً هاتفياً من الوزير الجزائري الأول عبد العزيز جراد، هنأه فيه على تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.

وأكد جراد للدبيبة على “مساندة الجزائر وتأييد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واستعداده لدعم مساعي حكومة الوحدة الوطنية في سبيل تحقيق السلم والمصالحة والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

وأبدى الوزير الجزائري استعداد بلاده للتواصل والتشاور مع الجانب الليبي لدعم البلاد في الخروج من أزمتها، مشدداً في ذات السياق على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية.

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