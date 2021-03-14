السيسي يهنئ المنفي بتشكيل السلطة التنفيذية وحصول حكومة الوحدة على الثقة

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب.

كما أكد السيسي على دفع مسار التسوية السياسية، والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، بما يحد من التدخلات الخارجية.

من جانبه أشاد لمنفي بدور مصر قيادة وحكومة وشعبا في القضية الليبية، ودورها في دعم المسارين السياسي والعسكري، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

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