المنفي والمشيشي يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد لمنفي، اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، هنأه فيه بنيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب.

وأكد المشيشي بحسب رئاسة الحكومة التونسية، على قوة العلاقات بين تونس وليبيا، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد المنفي رغبة ليبيا في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، منوها بأن التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.

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