«العباني»: مجلس الدولة أصبح في خبر كان بعد نفاذ «اتفاق جنيف»

قال الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة أصبح في خبر كان بعد نفاذ اتفاق جنيف، وانقضاء اتفاق الصخيرات”.

وكان خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، قد هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد بعد منحه الثقة، في بيان مقتضب ومتأخر قال فيه: “نثمن دور رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج الذي أبدى استعداده لتسليم مهامه، واحترامه مبدأ التداول السلمي على السلطة بشكل حضاري”، فيما عبر بعض أعضائه عن رفضهم واستغرابهم لمنح الثقة لحكومة الدبيبة، حيث اعترض عضو المجلس الاستشاري للدولة ناجي مختار على منح الثقة للحكومة، معتبرا أن إجاباتها على الأسئلة في جلسة منح الثقة بمجلس النواب غير واضحة.

وقال مختار، في لقاء له على قناة العربية الحدث، إنه غير مقتنع بجلسة منح الثقة للحكومة من الأصل والتي دارت خلالها مناقشات ولم تكن إجابات الحكومة واضحة خاصة حول الملف العسكري الذى احتفظ به رئيس الحكومة بملف وزارة الدفاع وكذلك ملف المصالحة الوطنية لم يكن واضحا أيضا.

وأضاف مختار:” والترتيبات الأمنية التي أشار إليها الاتحاد الأوروبي والتي هي من أهم مهام هذه الحكومة، فالأسئلة فى مجلس النواب كانت إجاباتها غير واضحة لذا استغربت من منح الثقة أصلا لهذه الحكومة دون الإجابات”، مشيرا إلى الاشتباكات التي حدثت في طرابلس قبل يومين قائلا:” الاشتباكات قد تكون لها دلاله عكسية لا يمكن أن نفهم منها الموافق على التسليم من عدمه، لكن التسلم يشترط بأداء هذه الحكومة اليمين الدستورية والتي الآن بها تغير مكان القسم ، فكان يفترض أن يكون فى مدينة بنغازي، لذا فهناك خلافات حقيقية فهي شريك حقيقي و مركز من مراكز القوة، لذا تغير مكان القسم يؤكد ذلك وجود خلافات حقيقة”.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت، الأربعاء الماضي، للنظر في هذا الأمر.