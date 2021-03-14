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المنقوش: سنراجع كافة ملفات موظفي الخارجية ومن يثبت عليه تزوير شهادته سيحال الى جهات الاختصاص

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أنها تتابع باهتمام تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

المنقوش وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” أمس السبت، قالت إنها ستراجع كافة ملفات موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، متعهدة أنه من سيثبت تقديمه لشهادات مزورة  سوف يُحال الى جهات الاختصاص التي ستتخذ الإجراءات لمثل هذه الشُبهات؛ مضيفة: “فما بني على باطل فهو باطل”.

واشارت إلى أن العالم يراقب مدى قدرة ليبيا على تضميد جراحها، مؤكدة عزمها بدء حقبة جديدة من السياسة الخارجية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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