اختتام دورة دبلوم المراقبين الماليين بمراقبة الخدمات المالية بنغازي

اختتمت بمراقبة الخدمات المالية ببنغازي، دورة دبلوم المراقبين الماليين التي نظمها مركز الدراسات المالية والتدريب التابع لوزارة المالية الليبية، بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.

وحسب وكالة الأنباء الليبية، فقد حضر حفل ختام الدورة التي استمرت على مدى 3 أشهر، واستهدفت المراقبين الماليين في مؤسسات الدولة المختلفة، وكيل وزارة المالية، إدريس الشريف، وعضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، ومراقب الخدمات المالية بنغازي، طارق دربي.

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