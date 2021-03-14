قويرب: الرئاسة حددت طبرق مكانًا لانعقاد جلسة اليمين الدستورية للحكومة لأسباب معروفة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن نقل جلسة المجلس المخصصة لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية من بنغازي إلى مدينة طبرق أمر طبيعي وليس قرارًا غريبًا، مشيرًا إلى أن الرئاسة حددت مكان انعقاد الجلسة في طبرق لأسباب معروفة وواضحة.

قويرب لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن عقد الجلسات في مدينة بنغازي يواجه بعض المشاكل، كعدم تمكن أعضاء من المجلس القدوم لها، مبينًا أن طبرق مهيئة لانعقاد الجلسات بها قبل سرت.

وأضاف: “هذه مشكلة وضعنا الدبيبة في صورتها على الرغم أنه قال: أي وزير لا يمكنه الذهاب إلى كل ليبيا لا يلزمني في حكومتي، وبالمقابل اختار شخصيات بالفعل لا تستطيع التحرك كمدير قناة النبأ السابق. تغيرت أسماء في التشكيلة الحكومية وأسماء غير راضين عنها في بنغازي، وتغير الأسماء سبب نوعًا من الاحتقان والمشاكل. هناك أشخاص لم تكن التشكيلة مناسبه لهم وأصبحت تستعمل الشارع وغيره لتحقيق ما تسعى له”، بحسب قوله.

وأوضح أن المعوقات المبدئية للحكومة لن تؤثر على أدائها مستقبلً، كعدم مقدرة بعض الوزراء أصحاب الوزارت الهامشية -بحسب قوله- على القدوم لبنغازي، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج وجود الجميع والابتعاد عن كل ما يعتبر عائقًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية