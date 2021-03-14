اجتماع لمناقشة سير العملية التعليمية وتأخر صرف مرتبات معلمي العقود في سواني بن آدم

عقد بقاعة الاجتماعات بمركز شهداء السواني لتأهيل ذوي الإعاقة، اجتماع ضم أعضاء المجلس البلدي، سواني بن آدم، ومديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس، والصعوبات التي تواجه مديري المدارس في القيام بعملهم بالشكل المطلوب.

وتناول الاجتماع الذي حضره مراقب ومديرو المكاتب بمراقبة تعليم سواني بن آدم، ومديرو المدارس، الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب مناقشة التأخر في صرف مرتبات معلمي العقود، وتأخر صرف علاوة التدريس.

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