داخلية المؤقتة تشكل قوة لتأمين جلسة أداء اليمين في طبرق

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، تشكيل قوة من مديريات أمن المنطقة الأمنية الأولى لتأمين جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة الوطنية المقرر انعقادها غدا الاثنين بمقر مجلس النواب المؤقت بطبرق.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير داخلية الحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، إلى مدير عام منفذ أمساعد البري أمره خلاله بتشكيل القوة بالتنسيق مع القوة المكلفة من الإدارة العامة للدعم المركزي.

يذكر أن مجلس النواب يعقد غدا الاثنين في مدينة طبرق جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية.