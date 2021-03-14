المشيشي لـ المنفي : نأمل بتطوير العلاقات التونسية الليبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

ليبيا – هنأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في اتصال هاتفي أمس السبت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب.

المشيشي نوه بحسب المكتب الإعلامي للحكومة التونسية برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربًا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدًا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

من جانبه، أكد المنفي رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، منوّهًا بوقوف تونس حكومة وشعبًا مع الشعب الليبي، ومشدّدًا في ذات السياق على أن التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية