المشير حفتر يقرر سداد قيمة إجراءات اللوحات المعدنية لسيارات مواطني بنغازي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، تعليماته بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطنين مدينة بنغازي وذلك لمدة شهر واحد.
وبحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة، فإن القرار شمل عددا من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل مدينة بنغازي وجميع المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.
وأشارت الشعبة، إلى أن ذلك جاء سعياً من المشير خليفة حفتر، لدعم الإجراءات الأمنية.
كما أمر القائد العام، بضرورة إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، إضافةً إلى ضرورة إلصاق شعار الوحدة التابعة لها على أن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبي.
كما شدد القائد العام، على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض تابعة للنيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونية وكل من يخالف هذه الأمور سيعرض نفسه للمحاسبة والمحاكمة .
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