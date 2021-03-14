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المشير حفتر يقرر سداد قيمة إجراءات اللوحات المعدنية لسيارات مواطني بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة  أبو القاسم حفتر، تعليماته بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطنين مدينة بنغازي وذلك لمدة شهر واحد.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة، فإن القرار شمل عددا من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل مدينة بنغازي وجميع المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة.

وأشارت الشعبة، إلى أن ذلك جاء سعياً من المشير خليفة حفتر، لدعم الإجراءات الأمنية.

كما أمر القائد العام، بضرورة إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، إضافةً إلى ضرورة إلصاق شعار الوحدة التابعة لها على أن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوات المسلحة العربية الليبي.

كما شدد القائد العام،  على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض تابعة للنيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونية وكل من يخالف هذه الأمور سيعرض نفسه للمحاسبة والمحاكمة .

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إصدار إجراءات اللوحات المعدنية المشير حفتر تعليمات سداد سيارات مواطني بنغازي قيمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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