الجيش الليبي يكشف تفاصيل العملية النوعية في أوباري

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للجيش الليبي، قامت اليوم الأحد، على تمام الساعة الخامسة صباحا بعملية نوعية في مدينة اوباري حي الشارب، استهدفت خلاله القيادي بتنظيم داعش الإرهابي المدعو محمد ميلود محمد (المكنى ابوعمر) أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت ابان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015.

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفي، إن “ابوعمر قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن، ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك، ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة وتلقي دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت وتربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا ابومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا، وعاد محمد ميلود إلى مدينة اوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة اوباري، وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربعة مهندسين ايطاليين في سنة 2016 وطالب بفدية تقدر أربعة مليون يورو مقابل اطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود ابو عمر التارقي القيمة المتفق عليها”.

وتابعت القيادة العامة للجيش في بيانها، أنه في عام 2019 اجتمع ابوعمر مع مهدي دنقو ابو البركات في مدينة أوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء ابو معاذ العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي كما أن لديه علاقة مع ابو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر، مشيرة إلى أن هذا الإرهابي الخطير أصبح في قبضة القوات المسلحة العربية الليبية.