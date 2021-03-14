اللواء المحجوب: الجيش ينفذ عملية نوعية استهدفت وكرا للإرهاب في أوباري

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، عن تمكن القوات المسلحة من تنفيذ عملية نوعية طالت أحد أوكار الإرهاب في أوباري بالجنوب.

وقال المحجوب إن قوات الجيش قامت بتفجير مخزن كان معدا لإمداد العناصر بالذخيرة ضمن برنامج تنظيم داعش والقاعدة لإعداد منطقة دعم لوجستي، في محاولة لإعادة التمركز بالجنوب.

وأشار المحجوب إلى أنه قد سبق أن تمت مداهمة وكر للإرهاب بالجنوب، تم خلاله إلقاء القبض على 7 عناصر إرهابية، وتدمير موقع دعم لوجستي، مؤكدا استمرار الضربات الموجعة للمجموعات الإرهابية، واستمرار النضال ضد الإرهاب حتى يتم القضاء عليه.

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