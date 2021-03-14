المجتمع الدولي يشدد على تنفيذ الانتخابات في موعدها

بعد نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب، توالت التهاني والتبريكات الدولية بهذا الحدث، مؤكدة على ضرورة الوصول بالبلاد إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم..وفي بيان أصدره مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، نيابة عن الرئيس، جو بايدن، أكد توعد أمريكا بمحاسبة معرقلي الانتخابات في ليبيا.

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