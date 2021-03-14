انتخابات ديسمبر .. بين الإجماع الشعبي وعراقيل الإخوان

يواجه الإجماع على إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر عراقيل بقصد تأجيلها، وذلك من قبل تيار الإسلام السياسي الذي يضع مسألة الاستفتاء على الدستور حجة أمام القانون، إلا أن البدائل والحلول لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بموعده المحدد موجودة.

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