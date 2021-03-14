انتخابات ديسمبر .. بين الإجماع الشعبي وعراقيل الإخوان

يواجه الإجماع على إجراء انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر عراقيل بقصد تأجيلها، وذلك من قبل تيار الإسلام السياسي الذي يضع مسألة الاستفتاء على الدستور حجة أمام القانون، إلا أن البدائل والحلول لتنفيذ الاستحقاق الدستوري بموعده المحدد موجودة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المجتمع الدولي يشدد على تنفيذ الانتخابات في موعدها
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مجلس الدولة يبحث آخر المستجدات السياسية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
اللواء المحجوب: الجيش ينفذ عملية نوعية استهدفت وكرا للإرهاب في أوباري
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قنيدي: عقيلة صالح هو المأساة التي يعيشها الوطن
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
أضف تعليقـك