ليبيا تسجل 1350 إصابة و38 وفاة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا أمس 1350 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 38 مصابا متأثرين بمضاعفات الفيروس، ليصل العدد الكلي لضحايا كورونا في ليبيا إلى 2386.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
انتخابات ديسمبر .. بين الإجماع الشعبي وعراقيل الإخوان
تم النشر منذُ 4 دقائق
المجتمع الدولي يشدد على تنفيذ الانتخابات في موعدها
تم النشر منذُ 9 دقائق
مجلس الدولة يبحث آخر المستجدات السياسية
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
اللواء المحجوب: الجيش ينفذ عملية نوعية استهدفت وكرا للإرهاب في أوباري
تم النشر منذُ 14 دقيقة
أضف تعليقـك