ليبيا تسجل 1350 إصابة و38 وفاة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا أمس 1350 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 38 مصابا متأثرين بمضاعفات الفيروس، ليصل العدد الكلي لضحايا كورونا في ليبيا إلى 2386.

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