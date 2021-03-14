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ليبيا تسجل 1350 إصابة و38 وفاة بكورونا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا أمس 1350 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 38 مصابا متأثرين بمضاعفات الفيروس، ليصل العدد الكلي لضحايا كورونا في ليبيا إلى 2386.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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