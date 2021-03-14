الجيش يلقي القبض على الإرهابي “أبوعمر” في أوباري

أخبار ليبيا 24

ألقت القيادة العامة للجيش الوطني القبض على القيادي بتنظيم داعش الإرهابي، محمد ميلود محمد التارقي، المكنى أبو عمر” في عملية نوعية في مدينة أوباري جنوب سبها”.

وأشارت القيادة في بيان لها إلى أن العملية نفذت، اليوم الأحد، بحي الشارب على تمام الساعة الخامسة صباحا، وذلك في إطار تنفيذ المهام والواجبات العسكرية والأمنية .

وأوضح البيان بأن “أبو عمر” أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرة التنظيم علي المدينة في سنة 2015، مؤكدة قيادته لعديد العمليات الإرهابية كان أبرزها قيادته للهجوم على الهلال النفطي حيث أصيب خلال الهجوم بطلق ناري في البطن نقل على إثره للعلاج إلى مدينة الجفرة ومن ثم عاد إلى مدينه سرت بعد شفائه من الإصابة.

وأشار البيان إلى أن الإرهابي “أبو عمر” تلقى دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت وتربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا المدعو” أبو معاذ العراقي” الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية للجيش الوطني في سبتمبر الماضي وقتل معه قادة من التنظيم بعدما أصبح واليا لداعش في شمال أفريقيا.

وقال البيان “إن أبو عمر عاد إلى أوباري إثر هزيمة التنظيم في سرت وقام بتشكيل خلية إرهابية بالمدينة ونفذ عمليات إرهابية منها خطف أربع مهندسين إيطاليين في 2016 وطالب بفدية تقدر بـ 4 مليون يورو مقابل إطلاق سراحهم وتمت الصفقة واستلم القيمة المتفق عليها”.

وأضاف البيان، “إن أبو عمر عقد في عام 2019 اجتمعا مع مهدي دنقو المكنى “أبو البركات” في أوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء أبو معاذ العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي، كما أن لديه علاقة مع أبو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر “.