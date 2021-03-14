ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور بلدية درج

قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، والوفد المرافق له، بزيارة إلى بلدية درج، لبحث عدد من المشاريع المتنوعة، بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس.

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