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ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور بلدية درج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، والوفد المرافق له، بزيارة إلى بلدية درج، لبحث عدد من المشاريع المتنوعة، بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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