تحرير 47 مهاجرا غير قانوني من أحد السجون السرية في الكفرة

قام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الكفرة، بالاشتراك مع مركز الإيواء والترحيل الكفرة، وكتيبة سبل السلام، بمداهمة مزرعة تحوي سجنا سريا لمهاجرين غير قانونيين، حيث تم تحرير 47 شخصا، 46 من الجنسية السودانية، وواحد من الجنسية الإثيوبية.

جاء ذلك بعد فتح محضر جمع الاستدلالات والمعلومات مع أحد الهاربين من السجن الذي أبلغ إحدى البوابات عن مكان السجن، ليتم اقتحامه وتحرير المهاجرين، وإحالتهم لمركز الإيواء والترحيل، وفقا لقسم العلاقات بمديرية أمن الكفرة.

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